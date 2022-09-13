Губернатор вручил 22 медали кубанским работникам Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев наградил выдающихся жителей Краснодарского края. Глава региона вручил 22 медали в день 85-летия региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, награды «Герой труда Краснодарского края» присуждены гендиректору анапского производственного предприятия Владимиру Верстунину, председателю регионального отделения «Совета родителей военнослужащих России» ЮФО Тамаре Пятак. Медали также вручили директору сельскохозяйственной компании Армену Калашяну и старшему тренеру спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике Алексею Ткаченко из Гулькевичского района.

Награды «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II и III степени получили еще 18 жителей региона. Губернатор вручил медали работникам соцобслуживания, ветеринарии, финансового сектора, оздоровления детей. Награждены и представители общественных организаций, казачьих кадетских корпусов, регионального отделения РГО, производители, врачи, аграрии и ученые.

- Каждый из вас - пример невероятной самоотдачи и трудолюбия, искренней любви к Родине. Спасибо за вклад в развитие региона. Пока на нашей земле есть такие люди, как вы, Кубань будет жить и процветать, - отметил Вениамин Кондратьев.