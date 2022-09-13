Наличные мужчина спрятал в два пакета Фото: пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи

Более миллиона рублей пытался вывезти мужчина в Абхазию через границу с Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу-курорту.

Во время таможенного контроля по пути в Абхазию мужчина пошел по «зеленому» коридору. При этом декларацию на крупную сумму он не подавал. При осмотре сумок через рентгентехнику таможенники и нашли деньги. Купюры номиналом в 1 тысячу рублей мужчина спрятал в двух пакетах. Всего он вез 1 миллион 100 тысяч рублей.

Сам владелец рассказал, что деньги вез для отдыха в Абхазии. Но, собираясь в поездку, не знал, что такую сумму нельзя перевозить без декларации.

В результате таможенники изъяли у мужчины 488 тысяч рублей. Оставшиеся деньги он смог забрать и свободно перевезти через границу.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ. Нарушение влечет наложение штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денег или стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета правонарушения, - уточнили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что пассажир аэропорта Сочи пытался незаконно вывезти в Турцию более 25 тысяч долларов. У мужчины изъяли почти миллион рублей.