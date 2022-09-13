На «Роза Хутор» отметят «День школьника»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В течение сентябрьских выходных на «Роза Хутор» пройдет традиционная акция - «День школьника». Сочинским школьникам предоставят возможность прокатиться на канатных дорогах курорта, побывать в веревочном «Йети-парке» и посетить культурно-этнографический комплекс «Моя Россия» по специальному сниженному тарифу (250 рублей).

- В рамках акции «День школьника» для учащихся сочинских школ будет действовать специальный тариф. Он включает подъем и спуск на канатных дорогах курорта – «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», а также на открытых кресельных подъемниках «Волчья скала», «Крокус» и «Эдельвейс», один маршрут в веревочном Йети-парке и билет в культурно-этнографический комплекс «Моя Россия». Специальный тариф для школьников будет действовать 17, 18, 24 и 25 сентября, - рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Воспользоваться акцией смогут все школьники Сочи в возрасте от 7 до 17 лет в сопровождении взрослых. Приобрести прогулочные билеты по спеццене можно в кассах курорта. Для этого необходимо предъявить информационную листовку, которую ребята получат в своих учебных заведениях, а также документ сопровождающего, подтверждающий прописку в Сочи. Для организованных групп специальный тариф «День школьника» будет действовать на основании заявки от школы.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

- Взрослым, сопровождающих школьников, также предлагается специальный тариф (1500 рублей) на прогулочные билеты, включающие пользование всеми дорогами курорта и посещение парка «Моя Россия», - отметили на курорте.

Дополнительные скидки для сочинских школьников будут действовать на входной билет в Музей Археологии и на научно-просветительский практикум «Горной Академии». Во время увлекательных занятий юные гости смогут в игровой форме освоить массу полезных навыков поведения в горах и в лесу: научатся ставить палатку, вязать узлы, оказывать первую помощь и познакомятся с жизнью пернатых, обитающими на территории курорта «Роза Хутор».

Курорт предлагает широкий спектр образовательных, культурно-развлекательных и спортивных программ для детей разного возраста. Большой популярностью среди детей и родителей пользуется детский кубок «Хуторенок», участие в котором бесплатное. Зимний кубок проводится с 2016 года в дисциплинах горные лыжи и сноуборд для девочек и мальчиков разных возрастных групп. Впервые в 2022 году стал проводиться и летний «Хуторенок» в 3 дисциплинах – бег, беговел и самокат. За время проведения соревнований в них приняли участие более 6 тысяч детей.