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Общество13 сентября 2022 13:26

В центральной части Майкопа благоустроят тротуары до конца года

Пешеходные дорожки заменяются на плитку
Валерия ГОДОВНИКОВА
До конца года в республиканской столице приведут в порядок более 30 тысяч квадратных метров тротуаров. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

До конца года в республиканской столице приведут в порядок более 30 тысяч квадратных метров тротуаров. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

В центральной части Майкопа идет благоустройство тротуаров. Работы в исторической части города завершат до конца года.

- Благоустройство затронет все центральные тротуары от улицы Крестьянской до улицы Пушкина, а также улицу Краснооктябрьскую и прилегающую территорию к городскому парку и стадиону «Дружба», - отметил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего приведут в порядок более 30 тысяч квадратных метров тротуаров. На данный момент работы ведутся в районе музея Востока по улице Победы.