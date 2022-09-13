Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани призвал отказаться от приглашенных звезд и фейерверков на праздновании 85-летия образования края. Основное празднование состоится на Главной городской площади 17 сентября.

- Вениамин Кондратьев поручил провести празднование c привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий, - сообщили в региональном оперативном штабе.

13 сентября Краснодарский край отмечает 85 лет со дня образования. К юбилейной дате организованы мероприятия во всех муниципалитетах региона. Основные концерты и акции запланированы 13 и 17 сентября.

Во вторник, 13 сентября, на Главной городской площади Краснодара подняли флаг Кубани. Полотно вынесли под гимн региона, который исполнил хор филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

В этот же день в регионе стартовал девятичасовой телемарафон. В прямой эфир из разных городов края вышли ведущие четырех региональных телеканалов.

Тем временем «Комсомольская правда» - Кубань» собрала 85 уникальных фактов о Краснодарском крае в честь юбилейной даты.