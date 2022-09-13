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Общество13 сентября 2022 14:55

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Пригородную

Специалисты обновляют участок от улицы Российской до Ростовского шоссе
Светлана ОВДЕЙ
Отремонтировать дорогу планируют к концу 2022 года Фото: krd.ru

Отремонтировать дорогу планируют к концу 2022 года Фото: krd.ru

В Краснодаре ремонтируют улицу Пригородную. Здесь обновят 830 метров дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты приводят в порядок участок между улицами Российской и Ростовское шоссе. Сейчас здесь снимают старый асфальт, после чего уложат новое покрытие. Позже на участке нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Отремонтировать улицу Пригородную планируют к концу 2022 года. Уточняется, что это третий участок из плана на 2023 год нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Дорога отличается интенсивным транспортным потоком, важно поддерживать ее в нормальном состоянии. В ближайшее время мы приступим к ремонту дорожного полотна и на участках улиц Юннатов, им. Котовского и им. Власова. Все они входят в список работ на 2023 год, однако к ремонту приступили раньше, - сказала директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.