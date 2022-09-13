Дело посредника чиновников-взяточников отдадут под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 38-летнего посредника чиновников-взяточников отдадут под суд. Расследование уголовного дела следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю уже завершено. Мужчина обвиняется в двух эпизодах покушения на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

- С сентября 2018 по май 2019 года злоумышленник получил от предпринимателя деньги в общей сумме 15 и 16,5 миллиона рублей. Они предназначались для передачи различным должностным лицам в качестве взятки, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уточняется, что во время расследования мужчина находился под стражей. На его имущество наложили арест на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Там оно будет рассмотрено по существу.