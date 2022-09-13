Семь Кубанских предприятий покажут свои товары в Баку. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Семь Кубанских предприятий поучаствуют в бизнес-миссии в Азербайджане. Компании презентуют свою продукцию с 13 по 16 сентября в Баку. Деловую поездку организовали в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при содействии Центра поддержки экспорта Краснодарского края.

- Целью деловой поездки является продвижение продукции краевых предприятий на рынке Азербайджана. Это также касается области несырьевого экспорта и реализации совместных проектов. Мы рассчитываем, что бизнес-миссия позволит кубанским компаниям договориться о дальнейших взаимовыгодных и долговременных партнерских отношениях, - сообщил директор Центра Роман Воротников.

Уточняется, что во время делового визита в Баку будут участвовать предприятия края, которые производят котлы центрального отопления, оборудование для производства ПЭТ-тары, продукцию АПК, полимерную тару. Также разрабатывают программное обеспечение и мобильные сервисы.