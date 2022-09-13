Рабочий застрелил начальника.

В Сочи нашли строителя, убившего прораба из пистолета. По предварительным данным, мужчина застрелил своего начальника прямо в упор.

- По версии следствия, 30-летний приезжий из Омской области вечером пришел к одному из недостроенных частных домов. Он выстрелил из пистолета в голову знакомого. После этого мужчина сбежал, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Уточняется, что местонахождение фигуранта установили в кратчайший срок. В отношении него возбудили уголовное дело.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также следователи выясняют законность хранения оружия.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Сочи во время ссоры рабочий убил прораба