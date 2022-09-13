Студенты из Краснодарского края завоевали 28 наград на чемпионате «Молодые профессионалы»

Кубанские студенты завоевали 3 золотые медали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Студенты из Краснодарского края завоевали 28 наград на X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Соревнования проводили в Саранске. Они прошли в рамках национального проекта «Образование».

- Серебро получил Данила Вичкуткин. Он учится в Краснодарском колледже электронного приборостроения. Также парень участвовал в состязаниях «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что бронзовую медаль в треке «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» завоевал Егор Четвертнов. Он является студентом Краснодарского архитектурно-строительного техникума.

Всего по результатам соревнований у сборной Кубани 28 наград. Ребята завоевали 3 золотые медали, 4 серебряные, 7 бронзовых. Кроме того, студенты получили 14 медальонов за профессионализм.