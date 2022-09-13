В Краснодаре пройдет ярмарка с южным колоритом. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре в честь Дня города заработает ярмарка «Хлеб да соль». Она будет открыта с 16 по 25 сентября на Пушкинской площади. Каждый день праздник будет проходить с 10:00 до 23:00.

- На территории ярмарки будет работать ресторанный дворик. Гости смогут попробовать интересные блюда, такие как мясные деликатесы, медовая продукция, грибы и ягоды. Также будут представлены восточные специи, изделия ручной работы и многое другое, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что для жителей и гостей города с пятницы по воскресенье будет организована концертная программа. С творческими номерами выступят кубанские коллективы. Также участников ярмарки порадуют ученики школы танца «My master dance» и академии «Pro талант». Кроме того, выступит гимнастический клуб «Небеса».

За музыкальное сопровождение будут отвечать кавер — группа «Сандали», фолк — группа «Берега». Также группы «Fellini» и «Народный драйв».

Любой желающий сможет попробовать свои силы в танцевальных мастер-классах. Самые активные получат призы от ведущего.