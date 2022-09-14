Многодетным семьям Кубани выделили участки без коммуникаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК России проверит ситуацию с нарушением прав многодетных семей Кубани. О проблеме стало известно после сюжета, вышедшего в эфире одного из федеральных телеканалов.

- В программе рассказывали о возможном нарушении прав многодетных семей. Людям выделили участки под индивидуальное жилищное строительство без коммуникаций и в труднодоступном месте. Также им отказывают в регистрации собственности на их участках, - сообщили в пресс-службе СК России.

Уточняется, что по данному факту организована доследственная проверка.

Кроме того, глава ведомства поручил доложить о первоначальных результатах организованной процессуальной проверки. Ее итог поставлен на особый контроль.