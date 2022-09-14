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Общество13 сентября 2022 21:25

В Сочи прошло водно-воздушное шоу флайбордистов в честь 85-летия Краснодарского края

Оно состоялось в районе пляжа «Маяк»
Мария ЧАЛАЯ
Шоу флайбордистов состоялось в районе пляжа «Маяк».

Шоу флайбордистов состоялось в районе пляжа «Маяк».

В Сочи прошло световое водно-воздушное шоу флайбордистов. Оно состоялось в честь 85-летия Краснодарского края в районе пляжа «Маяк». Жители и гости курорта весь день веселились, отмечая праздник.

- Юбилей Кубани объединил десятки тысяч человек на главном курорте страны. Самым главным богатством нашего края являются его талантливые и трудолюбивые люди. Они делают все, чтобы регион уверенно двигался к намеченным целям, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что водно-воздушное шоу начиналось в 21:30. Зрители смотрели представление, затаив дыхание. Также в Сочи 13 сентября прошел парад яхт и высадили целую аллею лавровишни.