В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 сентября 2022 года. В городе проведут срочные внеплановые работы. В связи с этим возможны ограничения подачи электроэнергии в течение нескольких часов с 07:00 до 19:00.

- Свет отключат по улицам: Псебайская, Тульская, Николаевская, Мостовая. Также электроэнергии не будет на улицах: Таврическая, Урицкого, Фигурная, Пензенская, Тихая, Буковая, Яблочная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что возможны отключения на Коммунальной, Ломоносовской, Виноградной, Пирогова, Тихорецкой, Победы и Новой. В поселках Лазаревское и Солоники также не будет света.

Кроме того, отключения электроэнергии возможны в переулках: Ветеринары, Теневой и Рахманинова.