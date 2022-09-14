Руководитель Кубанского отделения «Справедливой России – За правду» прокомментировал итоги выборов

Денис Хмелевской. Фото vk.com/hmelevskoi_dl

Руководитель Кубанского отделения «Справедливой России – За правду» Денис Хмелевской прокомментировал итоги выборов. В этот раз партию поддержали почти 133,5 тысячи жителей края. Это составляет 5,77% от общего числа избирателей.

Впервые за 10 лет на Кубани партия перешагнула порог в пять процентов.

- Также победу одержал кандидат Владислав Граф-Колесник в одномандатном округе. Таким образом, у нас сегодня два мандата. У КПРФ такой же показатель, что говорит о большом потенциале для дальнейшего роста, - сообщил Денис Хмелевской.

Уточняется, что во время предвыборной кампании наблюдались провокации в сторону партии. Например, портили партийные баннеры и срывали листовки кандидатов.

Правоохранительные органы быстро реагировали на все случаи и принимали меры по всем фактам нарушений.