На горнолыжном курорте Сочи появятся две новые трассы

Новые трассы повысят коммерческую привлекательность курорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжном курорте Сочи запланировали строительство новых трасс. Об этом сообщил “Интерфакс”.

Горнолыжные трассы появятся в Красной Поляне. Их протяженность составить 1,5 км и 1,7 км. Трассы построят рядом с селом Эсто-Садок.

- Они будут расположены в пределах северного склона и гребневой части хребта Аибга, - сообщил интернет-портал “Интерфакс”.

Когда начнется строительство - неизвестно. Однако администрация курорта уверена в том, что новые трассы повысят коммерческую привлекательность туристического места.

К слову, в Красной Поляне на сегодняшний день функционируют две зоны катания. Они включили в себя 35 трасс разных уровней сложности. Их протяженность составляет более 34 км.