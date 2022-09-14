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Общество14 сентября 2022 5:09

В Краснодарском крае 14 сентября воздух прогреется до 24 градусов

В регионе сохраняется штормовое предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре и крае 14 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до 24 градусов.

- В отдельных районах пройдет ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с. Ночью и утром местами туман. Порывы могут достигать 12-14 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Температура воздуха днем 18-23 градуса. На Черноморском побережье - до 24 градусов. По прогнозам, с 15 сентября будет потепление. В выходные столбики на термометрах поднимутся до 33-36 градусов.