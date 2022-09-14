В Адыгее в прямом эфире ответили на вопросы местных жителей об экологии

Местных жителей интересовали вопросы расчистки рек, ликвидации свалок и плата за вход на туристические объекты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замначальника экологического управления Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции Аслан Ешев рассказал об охране окружающей среды и обеспечение безопасности.

- В этом году управление заключило контракт на проведение работ по расчистке русла реки Гиага в рамках третьей очереди. Срок реализации мероприятия — 3 года. В текущем году запланировано провести расчистку русла протяженностью 2,3 километра, в том числе и по территории хутора Дьяков. Общая протяженность расчистки — 4,9 километра. Завершить работу планируется в 2024 году, - отметил Аслан Ешев.

Аслан Ешев также сообщил, что меры по уборке стихийной свалки в Яблоновском будут приняты незамедлительно. Кроме того, представитель объяснил,куда идет плата за вход на туристические объекты. Вырученные деньги направляют на ремонт и реконструкцию пешеходных дорожек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», запись прямого эфира можно посмотреть на официальной странице Управления охраны окружающей среды республики "ВКонтакте".