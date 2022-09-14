В Краснодаре произошло ДТП с трамваем

Фото: t.me/metalnikova_krasnodar

Утром 14 сентября в Краснодаре случилось ДТП с трамваем. На пересечении улиц Московская и Петра Метальникова в горэлектротранспорт влетела Daewoo Nexia. В настоящее время на месте работают полицейские.

- На Московской скопилась пробка. Из-за аварии осталась одна полоса для проезда машин, - сообщили очевидцы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Трамваи стояли не долго, в районе разворотного кольца ожидали устранения последствий аварии всего четыре вагона. На 8:30 утра, судя по Яндекс.картам, все трамваи вернулись на маршрут и ходят в штатном режиме.