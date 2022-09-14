Погода в Адыгее 14 сентября 2022: дождь порадует не всех

Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 сентября 2022 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 14 сентября 2022.

В Майкопе 14 сентября ожидается пасмурный день. Максимальная температура воздуха +19°C. Ветер западный, 5 м/с. В течение дня по республиканской столице пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +13°C. Ветер западный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +18°C. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Местами возможны дожди. Ветер южный, юго-западный, 2 м/с.