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Общество14 сентября 2022 6:10

Университет Майкопа выберет номинантов премии «Студент года – 2022»

Итоги регионального этапа станут известны 22 сентября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Университет Майкопа выберет номинантов премии «Студент года – 2022». Фото: пресс-служба МГТУ

Университет Майкопа выберет номинантов премии «Студент года – 2022». Фото: пресс-служба МГТУ

Студенты Майкопского технологического университета принимают участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2022». В индивидуальных номинациях премии «Общественник года», «Интеллект года», «Творческая личность года» и «Спортсмен года» свои достижения и таланты продемонстрировали студенты вуза Ислам Дахужев, Камила Гучетль, Ольга Иванова, Зухра Чабаева, Анна Царева и Султан Шегушев.

- С 2014 года премия реализуется более чем в 70 субъектах Российской Федерации и направлена на выявление, поддержку и продвижение талантливой студенческой молодежи страны, - сообщили в пресс-службе МГТУ. - В ходе мероприятия каждый конкурсант оценивался членами конкурсной комиссии.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», итоги регионального этапа подведут 22 сентября. После чего ребята выйдут на Всероссийский уровень.