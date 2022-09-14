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Общество14 сентября 2022 6:16

Пассажир из Краснодара доехал на такси в Сочи и не заплатил водителю 10 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Подозреваемого заключили под стражу.

Подозреваемого заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился водитель такси. По словам мужчины, он выполнял заказ из Краснодара в Сочи. В Адлерском районе пассажир вышел из машины. Мошенник заявил, что принесет деньги наличными. Однако водитель больше не увидел пассажира. Общая сумма ущерба составила не менее 10 тысяч рублей.

- Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на улице, на которой вышел подозреваемый. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40-летний приезжий, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

К слову, мужчины признался, что с самого начала не планировал платить за поездку. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 40-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Подозреваемого заключили под стражу.