Пассажир из Краснодара доехал на такси в Сочи и не заплатил водителю 10 тысяч рублей

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился водитель такси. По словам мужчины, он выполнял заказ из Краснодара в Сочи. В Адлерском районе пассажир вышел из машины. Мошенник заявил, что принесет деньги наличными. Однако водитель больше не увидел пассажира. Общая сумма ущерба составила не менее 10 тысяч рублей.

- Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на улице, на которой вышел подозреваемый. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40-летний приезжий, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

К слову, мужчины признался, что с самого начала не планировал платить за поездку. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 40-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Подозреваемого заключили под стражу.