В Адыгее поручили устранить нарушения на детских и спортивных площадках до 1 октября

В республике на детских площадках выявлены нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее с инспекцией прибыла член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. Она известна своей жесткой позицией по отношению к деятельности сотрудников ведомств в сферах ЖКХ и благоустройства. В ходе проверки инспектором были выявлены многочисленные нарушения на детских игровых и спортивных площадках.

- Поручение президента страны по безопасности детства в Адыгее не выполнено в полной мере, - отметила Светлана Калинина. - Ситуация с площадками в республике достаточно серьезная, дети находятся в опасности.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории республики площадки не соответствуют необходимым требованиям. Из-за чего дети рискуют своим здоровьем. На качелях торчат прутья, некоторые элементы не закреплены, а конструкции повреждены. Максимальным сроком для устранения нарушений установили 1 октября этого года.