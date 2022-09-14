В полицию Адыгеи за сутки поступило 283 сообщения о происшествиях

В Адыгее за сутки зарегистрировано пять ДТП, в результате которых один человек погиб, восемь - пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 283 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 97 и Тахтамукайского района - 76.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано 11 преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- В Адыгее зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, восемь - пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 320 нарушений правил дорожного движения, из них 20- допущено пешеходами.