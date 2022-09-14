На Кубани стартовала уборка риса Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартовала уборка риса. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в этом году в регионе засеяли 92 тысячи гектаров. Уточняется, что из 75 сортов риса, разрешенных к использованию, 37 – региональной селекции.

- Обкосы чеков и обмолот начали в Абинском, Славянском, Крымском и Калининском районах. Всего в крае выращиванием риса занимаются порядка 100 хозяйств. Они также работают в Краснодаре, Красноармейском, Темрюкском и Северском районах, - рассказал глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в 2022 году в регионе собрали 12,4 млн тонн зерна. Из них 10,7 миллиона тонн из которых приходятся на пшеницу.