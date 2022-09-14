Врачам Сочи увеличили сумму компенсации за аренду жилья на 50%

Сумму компенсаций увеличили на 50%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи медицинским работникам увеличили сумму компенсации за аренду жилья. Теперь врачам будут выплачивать не 5 тысяч, а 10 тысяч рублей. Сумму компенсаций увеличили на 50%.

-Также сохраняются краевые социальные выплаты врачам в размере 1 миллиона рублей для оплаты первоначального взноса при оформлении кредита на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте работает не менее 1300 врачей и около 2200 сотрудников медперсонала.