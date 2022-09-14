На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1729 человек, в том числе 171 ребенок

На аппаратах ИВЛ остаются 14 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1729 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 171 ребенка, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 643 жителя, в Сочи - 164, в Новороссийске - 80, в Динском районе - 72, в Горячем Ключе - 65, в Крымском районе – 49. 46 пациентов прибавилось в Кореновском муниципалитете, 45 - в Красноармейском, 44 - в Тимашевском, по 40 - в Армавире и Тихорецком, 39 - в Кавказском, 35 - в Апшеронском. 33 новых случая выявили в Северском районе, 30 - в Павловском, 28 - в Туапсинском, 26 - в Анапе, 22 - в Мостовском, 20 - в Геленджике.

- По 18 положительных результатов в Гулькевичском и Староминском районах, по 17 – в Брюховецком и Тбилисском, 15 - в Каневском, 14 - в Курганинском, 12 - в Славянском, 11 - в Усть-Лабинском, 10 - в Абинском, 9 - в Новокубанском. По 8 человек заболели в Ейском и Белоглинском муниципалитетах, 7 – в Выселковском, Лабинском и Новопокровском, по 6 - в Успенском и Приморско-Ахтарском, по 4 - в Крыловском, Отрадненском, по 3 - в Калининском и Кущевском, 2 - в Темрюкском, по 1 - в Ленинградском и Щербиновском,- сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 14 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки скончался один человек.