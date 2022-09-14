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Здоровье14 сентября 2022 8:25

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1729 человек, в том числе 171 ребенок

Самому младшему пациенту один месяц
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 14 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 14 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1729 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 171 ребенка, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 643 жителя, в Сочи - 164, в Новороссийске - 80, в Динском районе - 72, в Горячем Ключе - 65, в Крымском районе – 49. 46 пациентов прибавилось в Кореновском муниципалитете, 45 - в Красноармейском, 44 - в Тимашевском, по 40 - в Армавире и Тихорецком, 39 - в Кавказском, 35 - в Апшеронском. 33 новых случая выявили в Северском районе, 30 - в Павловском, 28 - в Туапсинском, 26 - в Анапе, 22 - в Мостовском, 20 - в Геленджике.

- По 18 положительных результатов в Гулькевичском и Староминском районах, по 17 – в Брюховецком и Тбилисском, 15 - в Каневском, 14 - в Курганинском, 12 - в Славянском, 11 - в Усть-Лабинском, 10 - в Абинском, 9 - в Новокубанском. По 8 человек заболели в Ейском и Белоглинском муниципалитетах, 7 – в Выселковском, Лабинском и Новопокровском, по 6 - в Успенском и Приморско-Ахтарском, по 4 - в Крыловском, Отрадненском, по 3 - в Калининском и Кущевском, 2 - в Темрюкском, по 1 - в Ленинградском и Щербиновском,- сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 14 пациентов. От осложнений коронавируса за сутки скончался один человек.