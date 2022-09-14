Почти 30% россиян хотели бы иметь дом в Краснодарском крае

Россияне выбрали Подмосковье и Кубань для загородного дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты провели социальный опрос и выяснили, сколько россиян мечтают о загородном доме и в каких регионах они хотели бы иметь такую недвижимость. 30% выбрали Краснодарский край.

- 64% россиян хотят свой загородный дом. Больше всего жителей страны - 42% - мечтают о домике в Московской области. 28% хотели бы иметь недвижимость в Краснодарском крае, всего 6% выбрали Калининградскую область, 5% — Ленинградскую, сообщили эксперты сайта по строительству ВсеИнструменты.ру

53% участников опроса хотели бы иметь загородный дом из кирпича, 21% — из пеноблоков, 18% — из деревянного бруса. 9% респондентов самым подходящим материалом считают газосиликатные блоки, 8% — керамические блоки, 5% — структурную изолированную панель и столько же согласны на каркасный дом.

Вот только не у всех есть возможность купить загородный дом. 44% россиян могут приобрести недвижимость только с помощью ипотеки или кредита. А 30% - надеются на личные накопления.