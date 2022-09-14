Новые пожарные депо построят в трех районах Кубани Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожарные депо проектируют в трех районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, в станице Еремизино-Борисовской Тихорецкого района появится пожарное подразделение площадью 540 квадратных метров. В депо поставят две новые спецмашины и технику. Завершить работы планируют в 2024 году.

Новое депо проектируют и в поселке Кубанская Степь Каневского района. Здесь к 2025 году построят подразделение на две пожарные машины. А в станице Новолабинской Усть-Лабинского района пожарное депо появится в 2026 году.

- Подобные объекты уже строят в станице Костромской Мостовского района, в поселке Первомайском Горячего Ключа и в селе Шабельское Щербиновского района, - уточнили в пресс-службе администрации региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что новую пожарную часть открыли в Анапе. Подразделение находится в хуторе Бужор.