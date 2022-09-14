Крупный застройщик России лишился прав на строительство жилого проекта в Сочи

Группа ПИК никак не прокомментировала данную ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупная строительная компания России лишилась прав на строительство жилого проекта в Сочи. Об этом сообщил интернет-портал “РБК”.

Группа ПИК планировала возвести жилое здание на территории бывшего санатория рядом с побережьем Черном море. К слову, это мог бы быть первый проект компании на территории Сочи.

Застройщик пытался оспаривать отказ на выдачу разрешения на строительство. Группа ПИК даже подала иск к администрации Сочи. Однако Арбитражный суд Краснодарского края не согласился с компанией. По решению суда, у застройщика больше нет прав на землю.

- Договор на аренду участка действовал до 2055 года, но в июле 2021 года этот же суд постановил его расторгнуть. «Дочка» ПИК оспаривала это решение и ходатайствовала о передаче дела в Верховный суд, но в мае 2022 года тот отказался его рассматривать, - сообщил интернет-портал РБК.

На данный момент земля находится в федеральной собственности. Как стало известно “КП”-Кубань”, крупный застройщик России лишился участка из-за того, что компания не отреставрировала памятник конструктивизма авторства Щусева.

К слову, группа ПИК никак не прокомментировала данную ситуацию.