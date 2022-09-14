Международный симпозиум по нартоведению продлится в Адыгее до 17 сентября

Ученые обобщат исследовательский опыт по изучению эпоса о нартах. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

В Адыгее стартовал Международный симпозиум по нартоведению. В республике с 14 по 17 сентября ученые из Абхазии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Сирии будут обобщать исследовательский опыт по изучению эпоса о нартах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мероприятие посвящено 100-летнему юбилею со дня рождения доктора филологических наук Аскера Гадагатля.

- В этом году Аскеру Гадагатля исполняется 100 лет, из них 63 он провел в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований. Основная его работа — это героический эпос «Нартхэр» («Нарты»). Аскер Магамудович выпустил и систематизировал 7 томов, благодаря чему ему удалось научно доказать, что нартский эпос имеет адыгское ядро, – рассказали в ЦУР Адыгеи.