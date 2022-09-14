Организована проверка Фото из архива КП

В Краснодаре при пожаре в квартире многоэтажки погибли двое мужчин. СК организовал проверку, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Пожар произошел в ночь с 13 на 14 сентября в девятиэтажном доме по улице Ставропольской.

- В 03:02 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит возгорание квартиры на втором этаже на площади 15 квадратных метров. В 03:24 пожар локализован, в 03:44 - полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего во время тушения пожара из дома эвакуировали 63 жильца. Уточняется, что 25 человек выведены из задымленных помещений и спасены.

Известно, что один из погибших – 39-летний мужчина - пришел домой к 51-летнему приятелю. Запах гари услышали жильцы, которые и вызвали экстренную службу. Но спастись гость и хозяин квартиры не смогли. Их тела нашли после локализации пожара.

Предварительно причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнем во время курения.

- Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.