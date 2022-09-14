Завершены поиски без вести пропавшего 17-летнего подростка в Краснодаре

Поиски завершены Фото из архива КП

В Краснодаре завершены поиски без вести пропавшего 17-летнего подростка. Спустя месяц его удалось найти, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Подросток ушел из дома 10 августа, но так и не вернулся. Тогда родители забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Поиски пропавшего парня шли чуть больше месяца. И вот спустя время его удалось разыскать.

- Подросток найден, жив. С ним все в порядке, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находился без вести пропавший парень, не уточняется. Подростка уже передали родственникам.