И.о. главы Щербиновского района Кубани на полгода отстранили от должности за невыполненные требования прокурора

Суд назначил шесть месяцев дисквалификации Фото из архива КП

И.о. главы Щербиновского района Кубани на полгода отстранили от должности. Причиной стали невыполненные требования прокурора, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Так, в марте 2022 года районная прокуратура провела проверку в работе местной администрации.

- В деятельности имелись системные нарушения при формировании материального резерва и содержании объектов гражданской обороны. По результатам проверки и.о. главы внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона не устранены, - сообщили в ведомстве.

После проверки суд обязал администрацию устранить нарушения. Но требование прокурора не выполнили. Тогда прокуратура завела административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора».

Рассмотрев материалы, суд назначил и.о. главы района дисквалификацию на 6 месяцев. Уточняется, что чиновника уже не раз привлекали к ответственности за невыполнение требований прокурора. Должностному лицу назначили штрафы.