Подозреваемого задержали Фото из архива КП

Прокуратура поставила на контроль расследование дела об убийстве 49-летнего мужчины в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа

Напомним, зверское убийство произошло на Бульваре Интернациональном краевого центра. Проезжавший здесь подозреваемый увидел своего знакомого. Не останавливая машину, он поехал на мужчину и сбил его.

После этого водитель выбежал из автомобиля. В руках он держал нож, с которым напал на сбитого мужчину. На глазах у жителей улицы и прохожих он не менее шести раз ранил знакомого.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Но, несмотря на помощь врачей, он скончался. Тем временем подозреваемого задержали на Ростовском шоссе Краснодара.

- Прокуратурой Прикубанского административного округа города Краснодара взят на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.