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Общество14 сентября 2022 9:57

Анна Минькова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Сунгоркина

Главный редактор КП ушел из жизни на 69-м году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
С именем Владимира Сунгоркина связана эпоха в жизни "Комсомольской правды"

С именем Владимира Сунгоркина связана эпоха в жизни "Комсомольской правды"

На 69-м году оборвалась жизнь Владимира Николаевича Сунгоркина. Об этом стало известно 14 сентября.

- Яркий журналист, авторитетный редактор, активный общественный деятель, под его руководством «Комсомольская правда» не просто стала по-настоящему народной газетой, а превратилась в мощный информационный холдинг. Но главное – он ни разу не подвел доверие своих читателей, старался менять к лучшему жизнь вокруг. Владимир Николаевич был большим другом Краснодарского края. Очень ценим ту поддержку, которую он всегда оказывал нашему региону, - написала вице-губернатор Анна Минькова.

Заместитель главы добавила, что память о замечательном сильном человеке, легенде российской журналистики, навсегда останется в наших сердцах.

- Искренне соболезную родным, коллегам, друзьям, - заключила Минькова.