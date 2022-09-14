В Адыгее реконструировали спорткомплекс для росгвардейцев

Мурат Кумпилов поздравил руководство и коллектив Управления с началом работы обновленного спорткомплекса. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи ознакомился с возможностями реконструированного спорткомплекса для сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по республике. Мурат Кумпилов поздравил руководство и коллектив Управления с началом работы обновленного объекта и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

- Закончились все ремонтные работы, и у сотрудников Росгвардии появились новые возможности в комфортных условиях заниматься спортом и держать себя в хорошей форме. Уверен, что все это позитивно скажется на работоспособности личного состава и его готовности к выполнению служебных обязанностей, - рассказал в своем Telegram-канале Мурат Кумпилов.

Кроме того, глава республики посетил тренировку батутистов. Для них до конца этого года завершится проектировка нового центра по гимнастике и прыжкам на батуте.