Более 8 тысяч квартир купили с начала года жители Кубани с использованием эскроу-счетов Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

В Краснодарском крае в Сбере с начала 2022 года открыли 8,1 тысячи эскроу-счетов. Общая сумма переведенных средств достигла 28,8 млрд рублей. В настоящее время большинство ипотечных сделок Сбера на первичном рынке недвижимости Кубани проходит с использованием эскроу-счетов.

Эскроу-счет позволяет сохранить деньги клиента до ввода в эксплуатацию нового жилья. Средства покупателя поступят застройщику только после сдачи квартир.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Мы оказываем комплексную поддержку девелоперам Краснодарского края. Отраслевой портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбербанка в регионе с начала года составляет 166,6 млрд рублей. Сегодня мы финансируем свыше 120 проектов в сфере строительства. Большая часть строящихся объектов на Кубани возводится при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка».

Клиенты Сбера могут открыть эскроу-счет в мобильном приложении банка. Как только договор будет подписан со стороны застройщика, документ отобразится в приложении. Дольщику нужно отсканировать от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», а затем — ознакомиться с ним и подписать его в один клик.