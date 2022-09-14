Галина Жукова выразила соболезнования коллегам Владимира Сунгоркина

О смерти главного редактора Владимира Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он умер от инсульта. Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова выразила соболезнования коллегам журналиста.

- Уважаемые коллеги, примите глубокие искренние соболезнования. Безвременный уход Владимира Николаевича – большая утрата для всего журналистского сообщества. Почти полвека на передовой, он был бесконечно остроумным, энергичным и мудрым человеком, талантливым медиаменеджером, наставником. Он воспитал не одно поколение прекрасных авторов, а для опытных коллег всегда был непререкаемым авторитетом. С уходом Сунгоркина ушла эпоха, нам всем будет очень его не хватать. В эти тяжелые дни желаем вам сил и мужества. Скорбим вместе с вами, - написала Жукова.

Соболезнования семье выразил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.