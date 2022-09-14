В 2023 году на Кубани заменят 232 лифта в 97 домах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани заменили более половины лифтов из плана 2022 года. Всего в регионе планируют установить 159 новых подъемников в 50 домах.

Так, из плана капремонта уже обновили 80 лифтов. Часть из них уже работают, уточнили в пресс-службе краевой администрации. Оставшиеся подъемники ждут приемки. Еще часть лифтов продолжают монтировать.

Специалисты, в частности, устанавливают кабины, элементы автоматизации и диспетчеризации, обновляют машинные помещения.

- Важно, чтобы подрядчик не затягивал с установкой, доставляя меньше неудобств жителям, но при этом без потери качества. На каждом этапе специалисты оценивают качество оборудования и его монтажа, изучают техническая документация. В домах, где есть и пассажирский, и грузопассажирский лифты, их меняют поэтапно, - рассказал директор Фонда капремонта региона Михаил Лысенко.

В 2023 году на Кубани обновят 232 лифта в 97 многоэтажках. Полностью заменить устаревшие подъемники планируют до конца 2025 года.