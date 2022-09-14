Умер директор Центра разведения леопардов в Сочи Умар Семенов

Дело Умара Семенова продолжат. Фото: https://t.me/ministrlive

Директор Центр разведения леопардов в Сочи Умар Семенов. Папа для всех переднеазиатских леопардов скончался на 51 году жизни. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

- Мы буквально в воскресенье виделись с Умаром Аубекировичем, долго говорили, гуляли. А сейчас мне позвонили и сообщили эту ужасную новость. Скорблю, - написал в своем Telegram канале Александр Козлов.

По словам министра природных ресурсов и экологии, дело Умара Семенова продолжат. Работники воплотят в жизнь все его мечты и мысли по развитию Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Умара Семенова.