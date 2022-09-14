На Кубани бульдозер рухнул с горы мусора, пострадал машинист

Машинист получил травмы

ЧП случилось в августе, но известно о нем стало только сейчас. В поселке Каменном Тихорецкого района бульдозер упал с горы мусора. Машинист получил тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.

- У мужчины был перелом лучевой кости со смещением, компрессионный перелом, обширный перелом нижней целестина слева. Он был госпитализирован в Тихорецкую районную больницу, затем его перевели в Краснодар - в отделение челюстной хирургии. В настоящее время он продолжает проходить лечение амбулаторно. А проверкой данного ЧП занимается трудовая инспекция, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Из-за ЧП на полигоне пять мусороуборочных операторов района приостановили работу. На полигоне собирались в очереди груженные грузовики, потому что дополнительная техника оказалась также сломана. А новую подключили только спустя неделю.