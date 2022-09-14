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Общество14 сентября 2022 10:49

Выставку к 85-летию Краснодарского края открыли в Москве

Тематическую экспозицию подготовили в московском парке «Патриот»
Светлана ОВДЕЙ
Тематическая выставка продолжит работу до 26 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Тематическая выставка продолжит работу до 26 сентября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Выставку к 85-летию Краснодарского края открыли в Москве. Тематическая экспозиция находится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выставка «Кубанские казаки – страницы истории» начала работу 13 сентября. Организацией проекта занимались сотрудники выставочного комплекса «Атамань» и краевого учебно-методического центра и историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына.

- Наша цель – рассказать об истории кубанского казачества, осветить примеры мужества и отваги, проявленные казаками при защите Отечества, отразить особенности быта и культуры, рассказать о песенно-музыкальном наследии, - отметила министр культуры региона Виктория Лапина.

Тематическая выставка продолжит работу до 26 сентября.