СК организовал проверку Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Кореновском районе Кубани при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в среду, 14 сентября, в хуторе Казаче-Малеваном. Ближе к 06:14 огонь охватил дом по улице Южной.

- В 06:34 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит загорание частного дома на площади 70 квадратных метров. В 06:36 пожар локализован, в 07:01 - ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, во время тушения пожарные обнаружили тела супругов - 51-летнего мужчины и 42-летней женщины. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. СК организовал проверку.

- Следователем проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначено проведение полного комплекса судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе краевого ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре при пожаре в квартире многоэтажки погибли двое мужчин. СК организовал проверку.