В результате ДТП одну из пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе женщина на ВАЗ сбила двух пешеходов. В это время девушки переходили дорогу.

- Предварительно установлено, что 50-летняя жительница города Белореченска Краснодарского края, управляя автомобилем ВАЗ, на участке дороги «Западный обход» Майкопа допустила наезд на 36-летнюю жительницу города Краснодара и 34-летнюю майкопчанку, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате происшествия одна из женщин получила травмы. Ее доставили в республиканскую больницу.