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Общество14 сентября 2022 11:51

Экс-руководителя театра драмы Краснодара прочат на должность замдиректора Театра защитника Отечества

Ирину Репину пока не представили новому коллективу
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Ирина Репина руководила главной академической сценой края около шести лет. Фото: сайт театра драмы.

Ирина Репина руководила главной академической сценой края около шести лет. Фото: сайт театра драмы.

Бывший директор Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Ирина Репина может стать заместителем директора Театра защитника Отечества: об этом неофициально говорят в его труппе.

Театр защитника Отечества является самым молодым государственным театром в Краснодаре: он создан в 2016 году по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Театр работает в отреставрированном здании бывшего Дома офицеров.

– Пока о назначении Ирины Репиной заместителем руководителя нашего театра ничего не известно: ее не представляли коллективу в этом качестве, – рассказали «КП»-Кубань» в Театре защитника Отечества. – Руководителем театра сейчас является Екатерина Лукович, у нее есть два заместителя.

Ирина Репина была директором театра драмы с 2015 года по 2021 год и покинула этот пост по собственному желанию. До прихода в драмтеатр Ирина Репина работала в камерном музыкальном театре Адыгеи, Музыкальном театре КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова, руководила краевым «Агентством культуры и искусства».