Экс-руководителя театра драмы Краснодара прочат на должность замдиректора Театра защитника Отечества

Ирина Репина руководила главной академической сценой края около шести лет. Фото: сайт театра драмы.

Бывший директор Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького Ирина Репина может стать заместителем директора Театра защитника Отечества: об этом неофициально говорят в его труппе.

Театр защитника Отечества является самым молодым государственным театром в Краснодаре: он создан в 2016 году по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Театр работает в отреставрированном здании бывшего Дома офицеров.

– Пока о назначении Ирины Репиной заместителем руководителя нашего театра ничего не известно: ее не представляли коллективу в этом качестве, – рассказали «КП»-Кубань» в Театре защитника Отечества. – Руководителем театра сейчас является Екатерина Лукович, у нее есть два заместителя.

Ирина Репина была директором театра драмы с 2015 года по 2021 год и покинула этот пост по собственному желанию. До прихода в драмтеатр Ирина Репина работала в камерном музыкальном театре Адыгеи, Музыкальном театре КТО «Премьера» имени Леонарда Гатова, руководила краевым «Агентством культуры и искусства».