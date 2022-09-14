В Тимашевске 130 школьников прошли летнюю трудовую занятость

Школьники прошли летнюю трудовую занятость. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Мэрия Тимашевска совместно с ГКУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» в 2022 году выполнили одно из важнейших мероприятий социального блока региона. Летнюю трудовую занятость прошли 130 городских школьников от 14 до 18 лет, они были трудоустроены в муниципальный «Молодежный комплексный центр» подсобными рабочими.

Ребята помогали по хозяйству ветеранам войны, труженикам тыла, пенсионерам и инвалидам, осуществляли санитарный контроль в памятных местах и на детских дворовых площадках.

– По поручению вице-губернатора Анны Миньковой команда города активно работает в данном направлении, ежегодно летнее трудоустройство в нашем городе пользуется большим спросом у подростков. В этом году, как и в прошлом, мы организовали три смены для удобства детей. Это шанс принести пользу обществу, провести время и получить денежное вознаграждение, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

На выплату заработной платы несовершеннолетним направлено около полумиллиона рублей из средств местного и краевого бюджета. В настоящее время решается вопрос о занятости подростков в период осенних каникул.