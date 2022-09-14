Мертвых мальков обнаружили рядом с устьем реки Псахо в Сочи

Погибших рыб обнаружили около пляжа Мамайка. Фото: https://t.me/wcups

В Сочи рядом с устьем реки Псахо местные жители заметили множество мертвых мальков. Погибшую рыбу обнаружили около пляжа Мамайка. Появилась информация, что в массовом море мальков виновата водоснабжающая компания. Однако сведения оказались ложными.

- Хотим пояснить следующее, что нештатных ситуаций на объектах водоотведения, перекачки и очистки сточных вод, функционирующих в данном районе, с начала года не фиксировалось. Объекты работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей компании.

Также специалисты отметили, что работа компании не угрожает экологии и экосистеме курорта. К слову, эксперты Росрыболовства считают, что причина мора рыбы природная. Рыба на пляже в Сочи погибла из-за нехватки кислорода. Из-за образовавшейся заводи у берега рыба не смогла покинуть ее, а во время дождя мальки задохнулись.