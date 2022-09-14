Количество бесплатных сетей Wi-Fi от МТС на курортах Краснодарского края выросло примерно в два раза

По итогам курортного сезона 2022 года больше половины гостиниц, пансионатов и кафе Черноморского побережья использовали возможности компании МТС для организации бесплатного Wi-Fi.

Чаще всего за услугой подключения Wi-Fi обращаются крупные общественные пункты – аэропорты, вокзалы, торговые центры, оздоровительные учреждения, включая санатории и детские лагеря, кафе, рестораны и другие локации для отдыха. Предприятия гостинично-ресторанного бизнеса подключают собственные бесплатные сети Wi-Fi, чтобы обеспечить своим гостям максимальный комфорт и соблюсти требования законодательства. Общественный доступ к интернету с обязательной идентификацией из дополнительного приятного бонуса уже давно стал нормой.

МТС постоянно регистрирует рост количества запросов на бизнес-подключение Wi-Fi и построение сетей с нуля, под ключ. Wi-Fi МТС для предприятий можно использовать как в базовом виде (любое количество пользователей и собственные настройки, включая название и авторизацию), так и с дополнительным функционалом (предусматривающим множество других индивидуальных возможностей).