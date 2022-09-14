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Общество14 сентября 2022 12:04

В Сочи водитель Kia Rio насмерть сбил мотоциклиста

Пострадавший скончался в больнице
Ангелина НАЗАРЧУК
Авария случилась в микрорайоне Чкаловский. Фото: https://t.me/gibddsochi

Авария случилась в микрорайоне Чкаловский. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи произошло жуткое ДТП - на трассе «Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия». Авария случилась в микрорайоне Чкаловский. 42-летний водитель Kia Rio начал перестраиваться. Однако мужчина не убедился в безопасности своего маневра. В результате водитель иномарки сбил мотоциклиста.

- В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС напоминают, что для правильного выполнения маневра перестроения необходимо внимательно оценить ситуацию на дороге, посмотреть в зеркала заднего и бокового вида, оценить обстановку перед собой.